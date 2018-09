Martedì 11 Settembre 2018, 12:47

CAMPAGNA - Spacciava droga nel centro storico. Girava in moto, con un marsupio, dove custodiva 172 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. La droga nascosta nel marsupio era già suddivisa in dosi.Un 21enne del Gambia che ha presentato domanda per l'asilo politico è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Campagna.L'uomo di colore era pedinato dai militari del capitano Geminale. L'operazione è stata realizzata dal maresciallo Solimene.Il gambiano era in moto con un conoscente, risultato poi estraneo alle operazioni di spaccio.Dopo il fermo e la perquisizione i carabinieri hanno sequestrato 100 euro ritenuti provento delle attività illecite. Il pm che conduce le indagini, dopo le operazioni di rito, ha relegato il pusher agli arresti domiciliari. Il 21enne rischia ora la bocciatura della richiesta di asilo politico.