Aveva nascosto in casa dei nonni un chilo di cocaina, Confermata la responsabilità per Luigi Vicidomini anche in Appello, con una condanna a 4 anni per detenzione ai fini di spaccio. Rispetto al primo grado, l’imputato ha avuto una riduzione di otto mesi. Era difeso dai legali Giuseppe Della Monica e Francesco Vicidomini. Il 34enne finì in manette dopo un blitz della squadra mobile a settembre 2019, che raggiunse l’abitazione di alcuni parenti, estranei alle condotte del nocerino, scoprendo la droga nascosta in camera da letto. Dopo poco giunse anche l’imputato, che confermò il possesso e la disponibilità di quel quantitativo. Le indagini furono condotte dal sostituto procuratore Roberto Lenza, che individuò in quella casa una sorta di deposito - come si leggeva nell’informativa - che serviva a non destare sospetti, in ragione dei trascorsi dell’imputato. Durante le perquisizioni, la polizia sequestrò anche una grossa somma di denaro, che fu inizialmente ritenuta provento di spaccio. I soldi furono poi dissequestrati e restituiti dopo l’udienza al Riesame.

