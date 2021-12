Natale a Paestum e in Costiera: spettacoli di videomapping in 3D

Le meraviglie di Capaccio Paestum in chiave natalizia nel video mapping «Natale in Wonderland» che, a partire dalle 20 di stasera, martedì 14 dicembre, e fino al 6 gennaio 2022 sarà proiettato sulla facciata d’ingresso dell’ex Tabacchificio. Il progetto è a cura della crew creativa musical service, video proiezioni immersive e video mapping experience, coordinato dall’artista Alessandra Franco.

Ogni sera, quando cala il buio, sulla facciata principale del prestigioso immobile di Cafasso sarà possibile ammirare uno spettacolo di luci e di animazioni architetturali bidimensionali e tridimensionali in grado di emozionare e impattare su ogni spettatore. L’edificio non è stato scelto a caso: l’ex Tabacchificio, infatti, si presta bene a questa nuova frontiera dell’arte contemporanea e della tecnologia.

Il video mapping darà vita a uno scenario fantastico sulle onde dell’atmosfera del Natale tra i simboli e la natura del territorio, attraverso una combinazione di immagini animate, un’immersione nella biosfera della foresta del Monte Soprano fino a entrare nei meccanismi della fabbrica dei sogni fatta di regali e desideri, connubio di ambientazioni proiettate con i colori e le luci delle festività.

LEGGI ANCHE Natale al Maximall Pontecagnano: incontro con i personaggi delle fiabe

«Natale in Wonderland, ovvero Natale nel paese delle meraviglie sta proprio a indicare che a Capaccio Paestum siamo in un luogo meraviglioso, reso tale da tradizione, bellezze della natura, storia – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Nello spettacolo che sarà proiettato sulla facciata dell’ex Tabacchificio, in attesa dell’inaugurazione della Paestum Christmas Experience e del Villaggio di Natale al suo interno, i simboli del Natale abbracciano quelli del territorio, fino a entrare negli scenari delle favole natalizie. Lo spettacolo sarà capace di attrarre l’attenzione e lasciare un segno nella memoria delle persone, diffondendo la tradizione del Natale e il calore di questi giorni familiari».

Anche Scala in Costiera Amalfitana attende il Natale con un emozionante video mapping che proietta sulla facciata del Duomo di San Lorenzo la storia con l'immagine di Sant'Alfonso in silhouette che rivolge lo sguardo al cielo stellato. Il racconto multimediale, con giochi di luci e colori, che coniuga tecnologia, arte e spiritualità, è realizzato totalmente in computer grafica dall’architetto Marco Capasso (già collaboratore di Piero Angela per le celebri ricostruzioni storiche in 3D da Super Quark) con il suo Studio Creativo.

La colonna sonora inedita, scritta e musicata dal maestro Antonio Fresa, ed eseguita da un coro di voci bianche, racconta l'emozione della nascita del “Tu scendi dalle stelle”. La scena del presepe, tridimensionale, è ambientata proprio nella grotta di Scala in cui Sant'alfonso ricevette l'apparizione della Madonna. Non poteva mancare la rappresentazione artistica del Settecento napoletano con “L’adorazione dei pastori”, celebre dipinto di Luca Giordano del 1688 conservato al Museo del Louvre di Parigi. E poi l'immagine di San Francesco con il Bambinello di Greccio.

«Il nostro paese, luogo di bellezza e di fede, rende omaggio a uno dei suoi ospiti illustri, Sant'alfonso de’ Liguori, che più di tutti seppe cogliere l’anima semplice e genuina di Scala e dei suoi abitanti - ha dichiarato il sindaco Luigi Mansi -. È emozionante sapere che proprio sulle nostre belle e rigogliose montagne il dottore della Chiesa ha riconosciuto lo scenario naturale ma anche il clima emotivo della venuta di Gesù».