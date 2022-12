Natale al Cilento Outlet, tra mascotte e trampolieri, immersi nel magico mondo di Alice nel paese delle meraviglie

Emozione, divertimento e grandi occasioni. Iniziato con l’accensione delle splendide luminarie, il Natale del Cilento Outlet si prepara a regalare agli ospiti della cittadella dello shopping un susseguirsi di eventi unici. Dopo aver scelto di non rinunciare alla magia delle luci, puntando però su tecnologie che consentono un basso consumo energetico, il management del Cilento Outlet ha ora messo in campo un vero e proprio “calendario dell’avvento” che promette di lasciare grandi e piccini a bocca aperta.

Sino alla notte della Vigilia di Natale la magia vestirà i panni di “Alice nel paese delle meraviglie”, con allestimenti a tema che caratterizzano le vie del centro. Giovedì 8 (ore 18.00) sarà poi la volta di un fantastico coro gospel e di momenti di animazione tra mascotte e trampolieri (dalle 16.00 alle 19.00), che proseguiranno anche domenica 11 e domenica 18. Tra gli eventi più attesi c’è però la Notte Bianca di sabato 17 che, sempre in tema “Alice nel Paese delle meraviglie”, accompagnerà gli ospiti nel fantastico mondo sino a tarda sera (ore 23.00). Anche quest’anno, insomma, sono mille i motivi per trascorrere un Natale indimenticabile al Cilento Outlet. Concedendosi qualche ora di spensierato shopping in famiglia, perché no, approfittando dell’occasione per scegliere regali da sogno.