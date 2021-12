Natale al Maximall Pontecagnano: incontro con i personaggi delle fiabe

Perché accontentarsi di un buon Natale quando si può scegliere un Natale da Fiaba? È questa la domanda che ha spinto il management del Maximall Pontecagnano a dar vita ad un programma fatto di sorprese e magici incontri.

A partire dal 4 dicembre, infatti, gli ospiti del Centro potranno fare shopping regalando ai più piccole emozioni uniche. E come in tutte le fiabe che si rispettino, a far scattare la magia sarà un rintocco d’orologio.

APPROFONDIMENTI IL NATALE Natale a Napoli: il “Parco di Santa Claus” dal 3 dicembre... L'EVENTO “Natale in Reggia”: al via la manifestazione nella Reggia... LO SPECIALE I dolci delle feste 2021, è già Natale con i maestri...

Alle 17 (nelle giornate del 5 - 12- 26) grandi e piccini potranno diventare protagonisti delle fiabe incontrando i personaggi del Natale. Nel giorno dell’Immacolata sarà la volta dell’adorabile soldatino de Lo Schiaccianoci, l’11 dicembre tutti a bordo del Polar Express, mentre il 18 dicembre spazio al burbero e dispettoso, ma adorabile Grinch.

Insomma, un Natale da fiaba ricco di emozioni da non perdere al Maximall Pontecagnano e di occasioni da non farsi sfuggire, come l’Avvento Fortunato che metterà in palio fantastici premi.