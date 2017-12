Natale senz'acqua per 30 Comuni della provincia di Salerno, protestano i sindaci

Lunedì 25 Dicembre 2017, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 24 Dicembre, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi idrica non risparmia il Natale. E così questa sera, alle 19,30, l'Asis chiuderà i rubinetti ancora una volta in trenta Comuni dell'area del Sele, del Tanagro, degli Alburni, del Calore e nel Cilento alto. Una misura imposta dalla crisi, per consentire alle vasche di accumulo di riempirsi. L'inverno non migliora la situazione che, periodicamente, lascia a secco questi Comuni, serviti dall'acquedotto dell'Alto Sele. Dopo il pranzo natalizio, dunque, l'erogazione sarà sospesa fino alle 7,30 del 26 dicembre. A S. Stefano, secondo le previsioni, la stuazione dovrebbe essere ripristinata.Ma stavolta arrivano furibonde le proteste. A Palomonte, il sindaco, Mariano Casciano, si è detto risentito per questa chiusura in un giorno festivo così imposrtante , chiedendo che misure simili siano concordate e comunque di non interrompere il servizio a Natale e S. Stefano. "La gestione delle sospensioni, pur necessraia, è inaccettabile e reca grave disagio ai cittadini - ha scritto Casciano all'Asis - L'assenza di programmazione con predeterinazione della sospensione a giorni fissi non ci consente di programmare l'erogazione a turno alle utenze private. Si segnala l'improvvida decisione di interrompere la fornitura il giorno di Natale, con prevedibile disagio ulteriore per gli utenti". Il primo cittadino chiede che si eviti questa misura nei giorni di Natale e S. Stefano e concordare un calendario fisso.​Questi i Comuni che rensteranno senz'acqua a Natale: Oliveto Citra, Contursi Terme, Colliano, Palomonte, Buccino, San Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Ricigliano, Sicignano degli Alburni, Postiglione, Serre, Controne, Castelcivita, S. Angelo a Fasanella, Aquara, Roccadaspide, Castel S. Lorenzo, Felitto, Altavilla, Albanella, Capaccio, Giungano, Ogliastro, Rutino, Lustra, Perdifumo, Castellabate e la sede Asis di Agropoli che fornisce quattro centri cilentani