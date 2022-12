La Natività realizzata dai ragazzi con disabilità a Campagna

Una Natività realizzata con la tecnica della sabbia dai ragazzi con disabilità che frequentano il centro "Verso il futuro" di Campagna, è esposta nella chiesa di S. Giovanni Battista.

Il Natale, per loro, è iniziato già da tanto tempo, da quando hanno iniziato ad ideare questo speciale progetto, con grande entusiasmo. La coop Fili d'erba, che gestisce il centro, insieme ai volontari dell' Afcad, seguiti e diretti dalla responsabile del laboratorio di manualità, Alessandra Bojda, hanno costruito questo percorso creativo, ideato da Max Filantropia e da Alessandra Bojda, con Gerardina Grillo, Cosimo Iuorio e Maria Di Stefano.

La tecnica utilizzata è quella della sabbia colorata. I ragazzi hanno lavorato su delle sagome, il tutto poi allestito insieme alla Confraternita del Carmelo Monte dei morti. Intorno ai ragazzi, un nutrito gruppo di supporto per guidarli nel lavoro non facile che ora è esposto a Campagna e potrà essere visitato per tutto il periodo natalizio