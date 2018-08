Mercoledì 29 Agosto 2018, 06:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEGGIANO - Uno dei migranti della nave Diciotti sarà ospitato nella Diocesi di Teggiano-Policastro. La Curia guidata dal vescovo Antonio de Luca ha risposto all’appello della Caritas Italiana per fronteggiare l’emergenza dei profughi sbarcati dalla nave Diciotti. «Siamo disponibili all’accoglienza per una soluzione umanitaria in favore dei nostri fratelli migranti», si legge in una nota stampa della Diocesi di Teggiano Policastro il cui ufficio Caritas è in contatto con i referenti nazionali per organizzare quanto è richiesto dalle prescritte procedure e accogliere il migrante.«È un messaggio importante quello che abbiamo voluto lanciare - ha spiegato Don Martino De Pasquale, responsabile della Caritas diocesana – La Caritas Italiana, in accordo con la Conferenza Episcopale Italiana ha chiesto di accogliere un migrante della Diciotti per ogni Caritas diocesana e noi non ci siamo sottratti. In sintonia con il nostro vescovo De Luca, abbiamo dato piena disponibilità e ad oggi aspettiamo comunicazioni in merito».