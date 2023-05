Salerno, boom di crocieristi: sbarcati oltre 7.500 turisti da due navi extralusso

Hanno fatto ingresso di buonora, nel porto di Salerno, le due navi da crociera che, per la giornata di oggi, hanno fatto scalo in città. Si tratta della Norwegian Breakaway, lunga oltre 325 metri, e della Mein Schiff 2, di oltre 315 metri di lunghezza.

A bordo dei due giganti del mare, in totale, più di 3mila membri di equipaggio e oltre 7mila 500 turisti. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, affida a un post social il proprio benvenuto ai crocieristi provenienti «da tutto il mondo che si godranno una fantastica giornata tra le bellezze artistiche e storiche e le attrazioni dello shopping e dell’enogastronomia della nostra città». Per il primo cittadino, Salerno è «sempre di più meta top del turismo crocieristico internazionale». «Bellezza, economia e lavoro per la nostra comunità», conclude Napoli.



C’è entusiasmo anche alla Stazione marittima Zaha Hadid. «È stata una giornata che ci ripaga di venti anni di sacrifici e lungimiranza. Dovrebbe inorgoglire tutto il nostro territorio, non solo come città», sottolinea l’amministratore delegato di Stazione Marittima spa, Orazio De Nigris, secondo il quale «Salerno non è più una scoperta.

Salerno è consolidata negli itinerari crocieristici». «Il lavoro di reputation building fatto in questi anni comincia a dare i propri frutti», osserva De Nigris, aggiungendo che «ci aspettano tante altre sfide». E spiega: «Da quando si aprirà l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi potremo implementare gli imbarchi da Salerno, così da consolidare a titolo definitivo Salerno come una delle capitali del turismo crocieristico del Mediterraneo».