Giovedì 9 Maggio 2019, 06:10

Sono il punto nevralgico delle politiche attive che il Movimento 5 Stelle ha voluto affiancare al reddito di cittadinanza. Si parla dei navigator. Scaduto, ieri, il bando di selezione delle figure che dovranno fornire assistenza ai centri per l’impiego per guidare i beneficiari del reddito nella ricerca di un lavoro, l’Agenzia nazionale Politiche attive del Lavoro rende pubblico il numero dei concorrenti. Salerno è tra le prime città in Italia per numero di aspiranti: 2.457 per 77 posti.A guidare la classifica regionale delle candidature è la Campania con 13.001, seguita da Sicilia con 11.886, Lazio con 9.304, Puglia con 9.191 e Calabria con 6.977. Prima di Salerno, le città con più candidati sono Roma con 7.092, Napoli con 6.812, Palermo con 3.503 e Catania con 2.758.A Salerno e provincia, il numero delle donne che, al 30 aprile scorso, ha richiesto il reddito di cittadinanza supera quello degli uomini di 2.298. Infatti, secondo i dati Inps, nel Salernitano, le donne che hanno presentato la richiesta di accesso al sussidio sono 14.037; gli uomini, invece, 11.739. In totale, dunque, sono 25.776 i salernitani che si sono rivolti ai Caf, alle Poste o ai patronati per ottenere l’accredito mensile direttamente su una carta prepagata.