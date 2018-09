Sabato 29 Settembre 2018, 16:23

NOCERA INFERIORE. Ha tentato una rapina con un coltello, ma le urla della vittima lo hanno messo in fuga. È stato arrestato per tentata rapina e detenzione illegale di arma bianca un ragazzo di 27 anni, di Pagani, che ha tentato di rapinare una tabaccheria a Nocera Inferiore, in via Napoli. Il tentativo è fallito questa mattina per il ragazzo, con precedenti, beccato da un agente del commissariato di polizia, dopo essere stato identificato. Il giovane era entrato nell'attività commerciale, intimando alla titolare di consegnare i soldi in cassa. Lo aveva fatto impugnando un coltello. La donna, spaventata, aveva però urlato e riuscendo, senza volerlo, a mettere in fuga il rapinatore. La stessa era riuscita anche ad uscire all'esterno della sua sala tabacchi. Sfortuna ha voluto per il rapinatore che un agente lo notasse, riuscendo ad allertare il commissariato di polizia, fino all'arresto. Nei prossimi giorni, il 27enne comparirà dinanzi al tribunale per il giudizio per direttissimo