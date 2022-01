Negozio abusivo sequestrato, multa per il commerciante

Negozio abusivo sequestrato ad Eboli. La struttura è stata posta sotto sequestro dagli agenti della polizia municipale di Eboli, diretti dal comandante Sigismondo Lettieri, e nei confronti del commerciante fuorilegge è scattata anche la denuncia a piede libero per aver realizzato, dinanzi al negozio, una tettoia senza alcun permesso. Il commerciante vendeva prodotti di elettronica, televisori, stufe, merce usata ed alimentari ed è stato sanzionato per 5.000 euro. Sono in corso accertamenti sulla provenienza della merce rinvenuta nel negozio.