Negozio a fuoco nel centro di Pagani intervento dei vigili del fuoco

Grosso incendio scoppiato in un negozio specializzato nella realizzione di cesti e vimini a Pagani.

Risulta chiusa al traffico, nel primo pomeriggio, la strada di via A. De Gasperi per incendio. Paura e tensione nel comune dell'Agro nocerino, in ragione delle fiamme scoppiate all'interno dell'attività commerciale ubicata in centro.

APPROFONDIMENTI L'INSEGUIMENTO Drogati, senza patente e assicurazione forzano posto di blocco:... IL CASO Madonna delle Galline a Pagani, il vescovo Giudice contestato in... L'EVENTO «Luci d'artista a Salerno, bene gli art director ma ora...

L’incendio è in corso ed è stato necessario l'intervento di più auto dei vigili dei fuoco. Sul posto sono giunti anche carabinieri e due ambulanze del 118, insieme agli uomini della protezione civile Papa Charlie.

Una donna si sarebbe sentita male, una volta accorsa sul posto, probabilmente perchè legata all'attività del negozio. A segnalare l'incendio alcuni residenti. Diversi cittadini si sono prodigati per aiutare gli occupanti dello stabile che ospita l’attività commerciale. Solo dopo le operazioni di spegnimento, sarà possibile individuare con esattezza la causa di quanto accaduto all'interno dell'attività commerciale.