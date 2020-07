LEGGI ANCHE

NOCERA INFERIORE. E' uno scooter con una targa straniera quello sul quale sono al lavoro i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che indagano su un episodio avvenuto alla fine di giugno, a Nocera Inferiore, in pieno centro. Un negozio di abbigliamento era stato svaligiato da due ladri, con uno in particolare, armato di martello, registrato dalle telecamere mentre penetra all'interno dell'attività commerciale, dopo aver devastato la vetrina, per poi andare subito via con una grossa sacca in sella ad uno scooter, insieme al complice. Il colpo è avvenuto a via Roma, di notte, intorno alle 4 del mattino.Dal negozio sono stati portati via soldi contanti e diversi capi d'abbigliamento, con il titolare che il giorno dopo ha presentato denuncia ai militari per furto. I due, dopo il colpo, avrebbero scorazzato per diverse strade, prima di fuggire in direzione di Nocera Superiore., già individuata più volte da alcuni sistemi di videosorveglianza nella zona periferica di Salerno. Il che lascia pensare che i ladri non fossero originari del posto. Così come è possibile che quello scooter sia stato utilizzato solo per quell'occasione, poi fatto sparire. Le indagini proseguono, ma il furto ha destato non poche preoccupazioni in città, in ragione della ubicazione del negozio e della vicinanza con diverse abitazioni.