Nei dvd e nei cellulari la verità su Marzia blindate le indagini

A marzo del 2021 Marzia Cipolletti è stata vista in pessime condizioni: rasata e con i denti spezzati. Lo ha raccontato, in anonimato, un altro superteste alla trasmissione Chi l’ha visto che da qualche settimana, su richiesta della famiglia, si sta occupando del caso della 29enne milanese con un deficit psicologico sparita nel nulla da oltre un anno. Nel corso della trasmissione sono emersi anche altre dati interessanti dal punto di vista investigativo ovvero che l’inchiesta era nata con l’ipotesi di reato per maltrattamenti e solo in un secondo momento le contestazioni sono cambiate: omicidio ed occultamento di cadavere. La ragazza, secondo quanto riferito nel corso della puntata di mercoledì dal sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara, i servizi sociali sarebbero entrati in quella casa dove Marzia viveva per monitorare le condizioni di alcuni minorennilì residenti. E, nell’occasione, avrebbero notato anche la 29enne. Nel 2019 La ragazza avrebbe avuto due colloqui protetti con gli assistenti sociali ed avrebbe riferito di stare bene; nel 2021 non era stata trovata durante una visita. Poi i carabinieri bloccarono gli interventi dei servizi sociali per motivi investigativi.

LE INDAGINI



Nel fascicolo di Marzia sarebbero stati acquisiti anche due dvd ritrovati uno a casa della cognata Barbara, presso la quale la ragazza alloggiava, e uno a casa del suocero della stessa donna. Qualcuno, nel corso della trasmissione, avrebbe avanzato anche l’ipotesi che la ragazza, segregata in una cantinola - cosa questa emersa fin dall’inizio - fosse anche controllata con delle telecamere. Quindi sarebbero stati sequestrati due cellulari, uno di Barbara e uno di un’altra donna non indagata. Su quanto emerso dall’analisi dei reperti, però, nulla trapela dalla procura di Salerno. La famiglia di Marzia ha difatti dato mandato all’associazione Penelope, in particolare all’avvocato Nicodemo Gentile, di rappresentare il desiderio di giustizia e di verità su quanto accaduto a Marzia. In particolare la mamma, Laura, si interroga anche su tale «Beppe», l’uomo che dai racconti di Barbara la figlia frequentava, e del quale era rimasta incinta, di cui non si è mai saputo nulla.I RACCONTINel corso dell’ultima puntata di Chi l’ha visto sono stati intervistati infine Daniela e Giuseppe, ex moglie e figlio di Alessandro, il fidanzato di Marzia morto nel 2019. Soprattutto Daniela ha raccontato delle violenze subite dal marito e dalla sorella nel loro primo (ed unico) anno di matrimonio e di come fosse stata costretta a prostituirsi per avere soldi da dare al marito, alcolizzato. Giuseppe, invece, è convinto che il padre, trovato morto in una fermata della metro di Napoli, non sia morto per overdose o cause naturali e che Marzia conosceva la verità.