Nel Cilento a passeggio con Achille e la Tartaruga: l'iniziativa sul lungomare di Ascea

Conoscete il paradosso di Achille e la tartaruga di Zenone? Da oggi è possibile rinfrescarsi al memoria passeggiando sul lungomare di Ascea.

In accordo con l’assessore al turismo del comune Valentina Pica il Gruppo Archeologico Velino ha ideato, realizzato e donato, su un tracciato di circa 3km (4 pannelli e 3 segnaletiche orizzontali su asfalto) il "racconto" del paradosso del filosofo eleatico Zenone di “Achille e la tartaruga”. Da oggi, durante le passeggiate, sarete accompagnati da uno dei paradossi più famosi del caro antico concittadino.

Un modo originale di portare tutto ciò che riguarda il sito archeologico di Elea-Velia più vicino ai turisti e ai cittadini di Ascea per far apprezzare e conoscere ancora di più questo nostro immenso patrimonio storico archeologico e filosofico. Disegni realizzati e donati dal brand Hyle

