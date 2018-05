CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 17 Maggio 2018, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 10:07

Tra i parcheggiatori abusivi arrestati c'è anche Antonio Fuoco. Colui, che lo scorso anno, uccise a calci la sua cagnetta. Per questa vicenda il 60enne è sotto processo e il 9 luglio è prevista la prossima udienza. Era il 15 febbraio dello scorso anno, infatti, quando la cagnolina Chicca di circa 6 mesi, venne uccisa a calci - nel quartiere Pastena a Salerno - dal suo padrone. L'uomo che avrebbe dovuto amarla e proteggerla e che, invece, in quel momento, avrebbe potuto sfogare la sua rabbia su chiunque. In poche...