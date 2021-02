Una nascita è sempre una gioia. Lo è forse ancora di più quando un bebè arriva in una comunità dove gli abitanti non arrivano neanche a 700 (664 nell'ultimo censimento). E per questo motivo il sindaco, Domenico Barba, uno dei più giovani del comprensorio, ha deciso di celebrare in un modo colorato ogni nuovo arrivo. Grazie al nuovo sistema di illuminazione a colori del municipio di Pertosa, nasce l'iniziativa del Comune "Welcome" - titolo ideato dalla vice sindaca Francesca Caggiano, altra giovanissima amministatrice - che accoglierà ogni bebé colorando la casa comunale di rosa (per una bimba) o azzurro (per un bimbo), per salutare con piacere l'arrivo dei neonati e partecipare alla felicità dei genitori che risiedono a Pertosa.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Da Napoli all'Agro per rubare un Apecara giudizio i due ladri... L'INIZIATIVA Sarno, una piazza dedicata a Ferrentinoamministratore morto... IL RICONOSCIMENTO Il Parco del Cilento nella top10 europeasecondo la classifica di...



"Iniziamo - ha fatto sapere il sindaco Domenico Barba - con il dare il benvenuto alla prima nata di questi ultimi mesi, la piccola Francesca, e gli auguri ai neo genitori Vittoria Caggiano e Luigi De Paola. Siamo felici di accogliere una nuova cittadina nella comunità di Pertosa ed è per questo che il Comune si è tinto di rosa per festeggiarla. Perché la nascita è una gioia condivisa e rappresenta il nostro futuro".

© RIPRODUZIONE RISERVATA