Nella Torre Laura della cinta muraria l'Osservatorio sul Paesaggio di Paestum

Lunedì 12 Marzo 2018, 20:09 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Parco Archeologico di Paestum e Legambiente, in occasione della seconda edizione della Giornata nazionale del Paesaggio il 14 marzo 2018, Anno europeo del Patrimonio culturale, inaugurano l’Osservatorio sul Paesaggio di Paestum all’interno della Torre 27 (Torre Laura) sul lato meridionale della cinta muraria.Per partecipare occorrerà trovarsi alle 10 all’ingresso del Museo Nazionale Archeologico, da cui si raggiungerà Torre Laura. Oltre alla cerimonia d’apertura, è prevista la visita del monumento e seguirà la passeggiata alla scoperta del lato interno della cinta muraria fino a Porta Sirena.L’Osservatorio sul Paesaggio sarà un centro per creare iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, strumento di analisi, studio e approfondimento delle tematiche connesse all’uso del territorio, da declinare anche in chiave storico-archeologica.Nella torre sono previsti anche un Centro Documentazione e una Biblioteca in cui verranno raccolte informazioni cartacee e digitali e si terranno conferenze, seminari, laboratori per le scuole e altre attività didattiche, oltre alla progettazione di ulteriori percorsi di visita.L’assegnazione a Legambiente Paestum della Torre 27 consolida la collaborazione tra l’associazione e il Parco Archeologico, già avviata con l'iniziativa del Sentiero degli Argonauti, passeggiata guidata attraverso paesaggi e scorci inediti dell’antica città, a cura di Legambiente, resa possibile grazie alla riapertura dell’importante asse viario che collegava la città al mare passando per il quartiere ceramico e porta Marina.Si prosegue così il programma di valorizzazione dei beni culturali grazie alla collaborazione dei volontari di Legambiente e dei volontari richiedenti asilo del Centro di Accoglienza di Capaccio Paestum, che tengono in ordine il verde del Sentiero e della cinta muraria fino a Porta Sirena.