Sarno, il grande malato. Allarme degli scienziati: «Pentagono della morte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 4 Ottobre 2018, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da «pentagono della morte» a «grande crimine contro la natura». Non manca la fantasia ai ricercatori che hanno coniato questi termini per indicare il degrado del bacino del fiume Sarno. Ma anche le classifiche sono impietose. E' stato segnalato tra i 20 fiumi più inquinati del mondo. Durante i lavori della conferenza sui fiumi meno salubri del pianeta, tenutasi a New York, il Sarno è stato classificato al sesto posto per livello di inquinamento.Nelle sue acque e in quelli degli affluenti, secondo il Cnr, c'è di tutto, cadmio, piombo, arsenico, pesticidi. E perfino cocaina come scrive nel 2015 in un suo trattato il professore Charley Cameron. Secondo molti scienziati italiani e stranieri il mix di inquinanti ha provocato nel corso degli anni un aumento tra gli abitanti del bacino idrografico diverse malattie, dalle cardio respiratorie alle tumorali. Ed oggi c'è il timore di mutazioni genetiche come evidenziato in una tesi di dottorato di ricerca del dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Napoli secondo il quale «sono in atto delle trasformazioni morfologiche nelle rane del fiume».