Sabato 30 Giugno 2018, 06:10 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 07:07

Sulla morte di Antonietta Corinto, la neomamma suicida all'ospedale Ruggi di Salerno, la magistratura salernitana vuole chiarire ogni aspetto. E, così, il sostituto procuratore Roberto Penna sta verificando se vi siano state omissioni di controllo o di servizi sanitari nei confronti della giovane donna. Insomma se ci siano o meno ipotesi di reato per un'inchiesta giudiziaria a carico di qualche operatore sanitario, tra medici, infermieri o operatori in generale.Al momento il magistrato, a cui sono state affidate queste prime indagini, sta procedendo utilizzando la procedura del modello 45 (che nel nostro ordinamento giudiziario è il registro degli atti che non costituisce notizia di reato) per raccogliere tutte le informazioni utili a chiarire qualsiasi aspetto di una vicenda che ha sconvolto non solo i familiari della neomamma ma l'intera comunità saprese, cittadina dove abitava la coppia. Gli agenti del drappello ospedaliero, quindi, sono a lavoro per raccogliere tutte le informazioni utili (dalle testimonianze sui giorni di degenza alle cartelle cliniche): le indagini quindi non sono affatto concluse, probabilmente indirizzate a comprendere se si poteva fare qualcosa per evitare il suicidio. Oppure se l'evento non si poteva minimamente prevedere: è vero che Antonietta era caduta in uno stato di forte depressione a causa della perdita del primo bambino al quinto mese di gravidanza.