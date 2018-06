Martedì 26 Giugno 2018, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 26-06-2018 06:35

Antonietta, la giovane mamma che si è suicidata ieri al Ruggi dopo aver allattato il figlio neonato, faceva la parrucchiera e lavorava presso il salone di un coiffeur di Sapri. Il 18 giugno di due anni fa convolò a nozze. Lo scorso anno perse al quinto mese di gravidanza il primo figlio. Una dramma che non ha scoraggiato la giovane coppia saprese. A distanza di un anno circa da quella grave perdita è nato Vincenzo, frutto del loro grande amore. Perché Antonietta e Gerardo erano uniti da sentimenti forti e veri, per questa ragione chi li conosce non riesce a credere a ciò che è accaduto. A Sapri li attendevano per festeggiare il grande evento. Ma non potrà essere così. L’intera comunità è sotto choc. Non riesce a darsi una spiegazione. Nonostante la crisi che aveva attraversato a seguito della perdita del feto, Antonietta era riuscita a mettere da parte il grave lutto e a guardare avanti. «È probabile che in fondo – dice qualcuno che la conosceva – non aveva ancora assorbito del tutto il colpo e che dietro quel sorriso in realtà si nascondevano paure mai superate realmente».