Neonata muore due giorni dopo la nascita per una crisi respiratoria, forse dovuta alla malformazione di un polmone. La Procura di Napoli ha deciso di avviare un’indagine, iscrivendo nel registro degli indagati i due medici che hanno seguito la gravidanza della madre della piccola, le cui iniziali sono G.C. Quest’ultima, figlia di una coppia di San Valentino Torio. Il 17 aprile scorso, la bimba era nata all’Umberto I di Nocera Inferiore, poi trasferita al Santobono di Napoli per complicazioni respiratorie. Due giorni dopo avvenne il decesso, e la conseguente denuncia presentata ai carabinieri dai genitori, assistiti dal legale Nunzio Giudice.



Entrambi gli ospedali, viste le posizioni dei due medici indagati, sono esclusi da ogni responsabilità. L’autopsia è stata fissata per il prossimo lunedì. I due medici, entrambi di Nocera Inferiore, hanno seguito e controllato la gravidanza della madre della piccola, durante i nove mesi. L’ipotesi al momento al vaglio della Procura è che non vi sia stato un errore all’interno degli ospedali, dove la piccola era nata e poi trasferita, ma una valutazione errata da parte dei due medici che avevano seguito il percorso di gestazione della madre. Le accuse per entrambi, raggiunti da avviso di garanzia, sono di omicidio colposo e lesioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA