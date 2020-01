Questo pomeriggio un neonato di 45 giorni originario di Eboli è stato portato al pronto soccorso di Polla dai genitori con gravi crisi respiratoria. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e il piccolo in fin di vita è stato salvato da responsabili del Pronto soccorso prima e poi dai medici di Pediatria e degli Anestesisti. Il primario di Pediatria fuori servizio, Teodoro Stoduto, è rientrato in servizio e supportato il collega Salvatore Guercio Nuzio e gli anestesisti Luigi De Angelis e Luisa Spinelli sono riusciti a salvarlo ed è stato deciso per il trasferimento a Battipaglia dove il piccolo ora è in condizioni gravi ma stazionarie. © RIPRODUZIONE RISERVATA