Martedì 8 Maggio 2018, 06:15 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha lasciato il Ruggi il bimbo portato via venerdì sera dalla terapia intensiva neonatale. È arrivata ieri mattina, infatti, la disposizione del tribunale dei minore che affida il piccolo a una casa famiglia. Giovedì, intanto, si riunirà la commissione interna nominata dal manager Giuseppe Longo, che ascolterà tutte le persone coinvolte nella vicenda. La stessa sarà composta dal direttore sanitario di presidio Angelo Gerbasio, nelle vesti di presidente, e come componenti a latere il direttore dell’Istituto di medicina legale Antonello Crisci e il capodipartimento materno-infantile Ennio Clemente.Nella mattinata di ieri, nel frattempo, in via informale, il direttore Gerbasio ha ascoltato già qualche dipendente per capire come siano andati i fatti, ribadendo la posizione dell’azienda, che non andrebbe verso un’azione punitiva nei confronti del personale, ma nella direzione di un miglioramento del sistema di sicurezza interno.Dopo le polemiche degli ultimi giorni, nel frattempo, scende in campo anche il consiglio dell’Ordine dei medici di Salerno, che esprime piena solidarietà ai vertici dell’azienda ospedaliera universitaria, sottolineando «la inopportunità di alcuni tentativi di interpretazione dei fatti relativi alla vicenda del rapimento del neonato, che spettano a organi specifici».