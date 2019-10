Mercoledì 2 Ottobre 2019, 09:08

Va in ospedale San Luca di Vallo della Lucania con una forte emorragia.I sanitari capiscono che aveva appena partorito. La triste scoperta quando i carabinieri raggiungono l’abitazione dove risiede la moldava di circa 30 anni. Hanno trovato un neonato senza vita chiuso in una valigia.Indagini in corso per capire se il bambino è nato morto o ha respirato.Indaga la procura di Vallo della Lucania con i carabinieri della locale compagnia guidati dal capitano Annarita D’Ambrosio.