Nervoso ad un posto di blocco gli trovano coltelli e bastoni: a processo

Finisce a processo per il possesso di una piccola armeria leggera, custodita nella sua autovettura e di guida in stato di ebbrezza un ragazzo di 27 anni di Scafati, senza precedenti, raggiunto prima da un decreto penale di condanna e ora dal decreto di citazione diretta che avvia il processo a suo carico: il giovane era stato controllato e sottoposto a perquisizione dalle forze dell’ordine, che avevano notato in lui un comportamento visibilmente alterato, al momento della sua reazione allo stop imposto per il posto di blocco, con le attività successive arrivate a rinvenire una serie di oggetti.

Le armi in questione comprendevano un coltello in alluminio lungo ventidue centimetri, con la lama bruciata nella parte anteriore, un coltello a seghetto da cucina con manico in plastica di colore arancione stainless steel, con lama seghettata di undici centimetri, e ancora un bastone di legno, di colore nero, con una vita posta nella parte anteriore lungo complessivamente sessanta centimetri. Le armi sottoposte a sequestro probatorio da parte delle forze dell’ordine rappresentano l’elemento chiave del processo avviato a carico dell’imputato, con lo stop e la perquisizione automobilistica effettuati il sei luglio 2019, data dell’accertamento, con l’apertura di una indagine al riguardo che ora è divenuta un processo di primo grado, fissato davanti al tribunale di Nocera Inferiore, giudice monocratico. Al momento del controllo l’uomo incensurato aveva gli occhi rossi lucidi, mostrava eccessiva loquacità e aggressività, con sospetta assunzione di sostanze stupefacenti: da qui scattò il controllo delle forze dell’ordine.