Neve e gelo sul Vallo di Diano: scuole chiuse, stalattiti di ghiaccio in una galleria

Freddo, gelo, temperature polari ma per fortuna non molti disagi legati al maltempo nella provincia di Salerno soprattutto nella zona sud.

Scuole chiuse a Montesano e Padula (solo il liceo scientifico) e mezzi spazzaneve e spargisale all'opera soprattutto tra i vicoli del centro storico del comune della Certosa di San Lorenzo.

In azione i volontari della protezione civile Vallo di Diano guidati da Giuseppe Pisano. Attenzione anche a Caggiano con la Protezione civile Gopi in allerta per i medesimi motivi ma anche in questo caso, per un lavoro di prevenzione con spargimento di sale, sono pochi i disagi riscontrati.

Monitoraggio in atto e piano di attuazione pronto a Caggiano con possibilità di chiusura anticipata della scuola e scuolabus scortati dagli spazzaneve. Lavoro importante anche della Polizia stradale del Distaccamento di Sala Consilina per monitorare il traffico lungo la A2 del Mediterraneo in base anche a possibili gelate così per i tecnici dell'Anas di "attenzionare" il manto del medesimo tratto. Problematiche nei giorni scorsi per la presenza di ghiaccio e tantissime stalattiti nella galleria La Cessuta, lungo la strada provinciale 103 ai confini tra Tardiano di Montesano sulla Marcellana e il comune di Moliterno, in Basilicata.