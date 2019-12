Magorno, con Tardiano, è una delle frazioni montane del Vallo di Diano. Siamo nella parte di Montesano sulla Marcellana, al confine con la Basilicata e le nevicate di questi giorni ha fatto sì che lo spettacolo fosse stupendo. Alpino quasi, con le abitazioni della piccola ma ridente e fiorente frazione, ricoperte di neve e le diverse aziende agricole circondate dal bianco. Uno spettacolo per la vista ma che porta dei disagi soprattutto per la viabilità con la strada che porta in paese ghiacciata e con proteste da parte degli abitanti e delle aziende che hanno enorme difficoltà nel trasporto della merce.



In attesa di interventi da parte del Comune e degli enti preposti, resta lo spettacolo di una natura incontaminata da ammirare nello scatto della giornalista Romina Valisena. © RIPRODUZIONE RISERVATA