Venerdì 16 Marzo 2018, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 15 Marzo, 23:42

Maria Di Vece, neuroscienziata del Cilento originaria di san Nicola di Centola, proporrà all’Onu un uso pacifico del nucleare. L’incontro è fissato a New York. Di Vece è stata sempre interessata alla politica del territorio e dell’Italia.Già da un po’ di tempo appassionata di politica internazionale, ha seguito dei corsi con associazione diplomatici, ed ha avuto la possibilità di partecipare come delegata della Danimarca in Commissione europea. Successivamente alla sua partecipazione a Bruxelles ha deciso di partecipare alle selezioni del CWMUN di New York, dopo varie selezioni e colloqui ha vinto una borsa di studio per accedere al challenger delle Nazioni unite come giovane delegata della Bosnia Erzegovina all’interno della IAEA.Prima del suo arrivo a New York sono stati mesi intensi di duro lavoro e preparazione. In commissione presso il palazzo di vetro sede dell’Onu, con la sua delegazione all’interno della IAEA parlerà e affronterà argomenti quali la situazione del nucleare in DPRK, le applicazioni di salvaguardia dell’Iran e le applicazioni attuali del nucleare.«Proporrò – spiega la neuroscienziata - un uso diverso dell’energia atomica e nucleare, con applicazione alla scienza, alle medicina, alla sostenibilità e alla crescita del paese. Possiamo trarre seri benefici se utilizziamo fonti diverse di energia in modo costruttivo e non per fini bellici. Varie forme di energia atomica e nucleare sono in uso per diverse applicazioni in molti settori di importanza economica, tra cui medicina, industria alimentare, agricoltura, ingegneria, biologia e ricerca e molti altri. Essendo una neuroscienziata - dice - ho cercato di portare le mie competenze scientifiche in campo e proporre un uso innovativo del nucleare».