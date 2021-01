«Una giornata intensa dedicata esclusivamente all'agricoltura della Piana del Sele. Ho voluto toccare con mano e vedere in prima persona come in questi anni l’agricoltura del territorio non sia stata valorizzata ma penalizzata. È un mio obiettivo modificare, nella nuova programmazione regionale, criteri che vadano a valorizzare l'agricoltura del territorio, delle aree interne ed esterne, per lo sviluppo della Piana del Sele che dipende molto da questo settore. Serve maggiore tutela». Queste le parole dell’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo, accompagnato dal consigliere regionale Andrea Volpe in un'azienda agricola di Bellizzi.

«Ringrazio l’assessore Caputo per l’impegno, l’interessamento e il lavoro incessante sul territorio e la disponibilità. A noi consiglieri spetta anche il compito di rimettere al centro i territori. L’assessore da questa mattina è nella Piana del Sele ed ha fatto visita a diverse eccellenze e aziende agricole. La nostra è una ricchezza: in termini di produzione la Piana ha la percentuale più alta e più importante in Italia, essendo così centrale negli investimenti. Sono fiducioso sulle nuove risorse che l’assessore regionale ha deciso di stanziare per lo sviluppo del territorio», ha commentato a margine dell'incontro il consigliere Volpe.

