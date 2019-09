CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 3 Settembre 2019, 11:30

CAVA DE' TIRRENI - Sparò contro il suo vicino di casa, perforandogli per sua fortuna solo gli indumenti, dopo averlo investito con la propria automobile. Il tribunale lo ha ora condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione, con la formula del rito abbreviato. L'imputato, Gennaro Zito, fu arrestato dai carabinieri di Cava de' Tirreni il 10 maggio scorso. L'uomo è stato condannato per tre dei quattro capi d'imputazione mossi dal sostituto procuratore Angelo Rubano, che coordinò l'inchiesta. Stando agli elementi raccolti in fase d'indagine, alla base di quella doppia aggressione vi sarebbe stata una pretesa di tipo economico, da parte dell'imputato, di circa 50 euro. Soldi a loro volta legati ad un presunto e mancato risarcimento di danni, che la vittima non avrebbe onorato.