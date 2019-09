Domenica 15 Settembre 2019, 06:30

Petronilla Carillo«Guarda che io me ne accorgo quando tu dici le bugie...Allora, questa è la verità o una bugia?». «La verità». «Si dicono le bugie? No. Allora... perché non dici la verità?». «Ho detto la verità». «Gli scherzetti che tu non volevi fare e che a te non piacevano... ti ha picchiato pure per quello papà? Perché non tu non li volevi fare?». «No». Domande incalzanti quelle rivolte da psicologhe e assistenti sociali a tre ragazzini vittime di abusi sessuali. Almeno questo pensano i giudici della Corte d’Appello di Salerno che hanno assolto, il 12 luglio scorso, quattro persone dall’accusa di maltrattamenti e abusi sessuali nei confronti di tre fratelli, due maschi e una ragazzina all’epoca dei fatti sedicenne. In particolare nell’inchiesta, che ha travolto una famiglia di Montecorvino Rovella, finì un padre accusato di aver abusato assieme a due amici, e con la complicità della moglie, i suoi figli e di aver costretto la ragazzina ad avere rapporto sessuali con i fratellini. In primo grado furono condannati tutti a 46 anni e due mesi (complessivi) di reclusione. In sede di appello, però, il collegio difensivo (composto dagli avvocati Agostino Quaranta, Massimo Ancarola, Mario Pastorino e Luigi Capaldo) convinse i giudici a riaprire l’istruttoria dibattimentale. Ora, in 38 pagine di motivazioni, i giudici (presidente Donatella Mancini, consiglieri Sergio De Luca e Mariella Ianniciello) disegnano un contesto che richiama alla mente il caso di Bibbiano, usando anche parole molto forti nei confronti del team di esperti che hanno seguito i tre fratellini.LE MOTIVAZIONINon usano mezzi termini, i giudici della Corte d’Appello, blindando una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza nel settore oltre che consentire agli inquirenti di seguire un nuovo filone investigativo. Nel mirino soprattutto i colloqui che i tre piccini avrebbero avuto e le informazioni «non complete» trasferite al collegio di magistrati che si sono occupati del caso in primo grado. «I bambini sono attendibili solo se lasciati liberi di raccontare - scrivono nella motivazione della sentenza - mentre diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni eteroindotte perché, interrogati con domande inducenti, tendono a conformarsi alle aspettative dell’interlocutore». Nelle 38 pagine vengono anche riportati alcuni stralci dei colloqui fatti ai tre ragazzini, sottolineando come emergono da qui modus operandi che, a loro avviso, non sarebbero a norma, come le modalità dell’intervista e l’arco temporale in cui furono fatte, diverso e lontano dall’accadimento dei fatti. Quindi sottolineano l’esistenza di «plurimi fattori di possibile condizionamento delle fonti dichiarative che avrebbe dovuto indurre il tribunale (quello di primo grado, ndr) ad una più accurata verifica dell’attendibilità». Ma non solo. Il collegio giudicante utilizza più volte, nell’esporre le proprie «ragioni», sia il termine «suggestione» e sia il concetto di «verifica», «tenuto conto - sottolinea - dei fenomeni di suggestione suscettivi di inquinare la spontaneità del trattato». «Occorreva accertare» scrivono i giudici l’eventuale esistenza di «pressioni, sollecitazioni, promesse o altre forme di induzione idonee a condizionare le loro dichiarazioni». Invece le registrazioni dei colloqui, secondo i giudici, evidenziano una incalzante proposizione di domande reiterate e suggestioni» come «l’introduzione di argomenti mai liberamente evocati dai minori» e quindi parlano anche di «pressioni rivolte ad ottenere specifiche rivelazioni». Dettagli, questi, confermati dai periti nominati dai giudici in Appello. L’«attendibilità delle accuse - si legge ancora - dipendono dal giudizio ancorato unicamente al resoconto fornito da coloro che a vario titolo interloquirono con i bambini».