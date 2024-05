Dopo la recente chiusura per dieci giorni di due attività della movida, disposta dalla polizia perché i rispettivi titolari erano stati sorpresi a vendere alcolici e superalcolici a minorenni, il sindaco Vincenzo Napoli ha firmato ieri una ordinanza che fa obbligo, per ogni attività del settore, di esibire all'ingresso avvisi e cartelli relativi al divieto di somministrazione di queste bevande agli under diciotto. L'iniziativa era stata sollecitata dal consigliere comunale e presidente della commissione Ambiente e Cultura Arturo Iannelli, che si era fatto portavoce di una battaglia di civiltà a seguito di numerose segnalazioni giunte all'amministrazione. Il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minorenni sarà ricordato da appositi avvisi e cartelli che dovranno essere affissi in tutti i luoghi in cui ne è possibile l'acquisto, dai bar ai supermercati, compresi i distributori automatici più volti finiti nel mirino delle polemiche.

LE REAZIONI

«La trovo una cosa giusta, ma del resto, questa tipologia di manifesti è presente nella mia attività fin dal primo giorno di apertura, che ormai risale a ben sette anni fa – spiega Aldo Caiella del Barroom – Prima di essere un imprenditore sono un genitore e dunque sono ben consapevole che la salute e la sicurezza dei nostri figli vadano tutelate. Tra l'altro è un tema rispetto al quale sono stato sempre molto sensibile. Purtroppo nel centro storico, e non solo, non tutti rispettano le regole ed è giusto che i trasgressori chiudano i battenti. Occorrono misure severe, altrimenti determinati fenomeni non troveranno mai una soluzione». Da tempo, a portare avanti la crociata contro la vendita di alcol ai minori, è anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha sempre invitato le forze di polizia a fare controlli serrati per stoppare la somministrazione di chupiti di superalcolici venduti al prezzo irrisorio di uno o due euro in diverse attività del centro. Una sorta di invito ad alzare il gomito, che, oltre a causare problemi sanitari, con un incremento di ricoveri di giovanissimi al pronto soccorso del Ruggi, è l'origine di diverse liti e risse che si sono verificate nei mesi proprio tra i vicoli del cuore antico della città. «L'ordinanza del sindaco è più che giusta – commenta Andrea Pucci dello Street Cafè – Ma al di là dei cartelli, che lasciano il tempo che trovano, servirebbero verifiche più incisive da parte delle forze dell'ordine. Chi lavora nella movida o la frequenta, sa bene che sempre più spesso si incontrano comitive di ragazzini e di ragazzine che sono fuori controllo e questo non va affatto bene. Inoltre bisogna trovare azioni più incisive per i distributori automatici di cui ormai Salerno è piena. Vero è che per acquistare determinati prodotti occorre un documento di identità, ma è altrettanto vero che è facile trovare un escamotage». E a chi pensa che il cartello sia pleonastico, essendoci già un obbligo di legge, proprio Iannelli ribatte: «Può sicuramente fungere da deterrente ed evitare che qualcuno si nasconda dietro l'ignoranza – chiarisce – In ogni caso si tratta solo di una delle tante misure che sarà necessario adottare per arginare un fenomeno dilagante. Sono sempre più numerosi i casi di coma etilico che riguardano i giovanissimi». Per Enzo Savani del Bar dei Mercanti, «il sindaco ha fatto bene, ma sarebbe necessaria una campagna di sensibilizzazione ad opera di noi esercenti, come quella che fu organizzata qualche tempo fa. Credo che possa essere utile a sensibilizzare tutti, colleghi, famiglie e utenti».

Un'iniziativa del genere è già stata messa in campo e si concluderà, con la sua sedicesima tappa, sabato mattina al liceo Severi. Si tratta del progetto “Non fare lo sbronzo, la vita aspetta!”, partito a metà aprile negli istituti superiori cittadini per volontà dell'assessore comunale alla Sicurezza Claudio Tringali, con il supporto dell'assessore alla Scuola Gaetana Falcone. Ad incontrare ragazze e ragazzi, polizia municipale di Salerno, Aci Automobile Club Salerno, Asl Salerno, Protezione Civile, Dipartimento Uoc emergenza-Cot 118 e Croce Rossa Salerno.

