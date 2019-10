Il via libera è arrivato poco prima che l’ufficiale giudiziario varcasse la soglia del distretto sanitario 60 a Nocera Inferiore. Una telefonata ha raggiunto l’avvocato Domenico Vuolo che lo informava che c’era il nulla osta per il suo assistito. Andrea, il nome è di fantasia, poteva tornare a curarsi. È un ragazzo di 17 anni di Pagani affetto da distrofia muscolare di Duchenne, la più grave delle distrofie. L’intervento dell’ufficiale giudiziario era stato richiesto dal legale per far applicare la decisione del tribunale di Nocera. Il 24 ottobre scorso il giudice monocratico Raffaella Caporale si era pronunciato a favore del ricorrente affinché l’azienda sanitaria autorizzasse la ripresa delle terapie. «Ma a distanza di sei giorni – ha detto Vuolo – non era successo nulla».

Già oggi il terapista del centro di riabilitazione a cui si è affidata la famiglia dell’ammalato, Luca Maiorino, potrà riprendere la terapia sperimentale iniziata tre anni fa. Per il ragazzo il rapporto con Maiorino va ben oltre quello tra terapista ed ammalato. Il blocco delle cure risale al primo ottobre scorso ed era scaturito dal raggiungimento dei tetti di spesa a cui sono sottoposti i 30 centri convenzionati con l’Asl Salerno e la Regione Campania. Andrea è in cura da quando aveva 5 anni. Non deambula e si sposta grazie ad una sedia a rotelle.

