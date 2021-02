SARNO. Finiscono a processo per lesioni due uomini di 47 e 30 anni, imputati per aver travolto due pedoni che transitavano in piazza Lago, a Sarno, il 27 dicembre 2016. Il 47enne era a bordo di una Fiat Punto, su via San Valentino, in direzione della rotatoria. Nel superare l'intersezione, secondo quanto accertato dalle indagini della polizia municipale, non avrebbe dato precedenza ad una Toyota guidata dal secondo automobilista, che circolava ad alta velocità all'interno dello stesso anello della rotatoria, violando il Codice della Dtrada. Il 30enne stava precedentemente percorrendo via Nuova Variante, «in stato di alterazione psicofisica conseguente ad assunzione di sostanza stupefacente», imboccando la stessa rotatoria di piazza Lago a velocità elevata, non adeguata alle norme di sicurezza per la circolazione prevista in quel tratto di smistamento. La strada è infatti ad alta percorrenza, oltre che trafficata continuamente e da pecorrere solo a velocità ben al di sotto di certi limiti. Così tra le due auto si verificò un impatto: nello specifico tra la parte anteriore destra della Punto e la fiancata destra della Toyota, con quest'ultima a perdere aderenza. Il guidatore, non riuscendo più a riprendere il controllo dell'auto, terminò la sua corsa in una stradina privata, investendo due pedoni. La vicenda si svolse in pochi istanti. L'indagine fu condotta dai carabinieri tra riscontri e verifiche sul luogo dell'incidente. I due finiscono ora a processo, al termine dell'indagine della Procura di Nocera Inferiore con la formula della citazione diretta a giudizio.

