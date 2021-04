Nigeriano aggredito dalla banda delle pietre un video incastra i balordi

Sette giorni di prognosi e cinque punti di sutura tra la testa e il volto, ma ieri mattina è tornato davanti al supermercato in via Buozzi per dare il buongiorno con il sorriso a tutti i clienti.

Dice di star bene Cico, il ragazzo africano, nato in Nigeria, che nel pomeriggio di giovedì scorso è stato massacrato di botte da un gruppo di dieci ragazzi, sembra tutti autoctoni e conosciuti per alcuni episodi altrettanto miserevoli, come il lancio di pietre alle fincate delle auto, per rompere gli specchietti laterali. L’aggressione è stata ripresa dalle videocamere di sorveglianza dell’attività commerciale e in pochi minuti ha fatto il giro del web. «Quelli che si vedono sul video e aggrediscono questo ragazzo- scrive sui social A. S. – sono gli stessi che lunedì 5 aprile hanno infastidito la gente per strada e rotto gli specchietti delle auto parcheggiate». La ribattezzata banda delle pietre verrà presto sgomitata. Gli inquirenti, infatti, hanno fatto sapere che stanno indagando e, grazie alle immagini delle videocamere, ciascun responsabile verrà identificato. L’episodio si è consumato in due moment distinti.