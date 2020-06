Nigeriano si denuda e palpeggia una giovane: arrestato e poi scarcerato. Il gip ha firmato il nulla osta per l’espulsione. E. A., 38 anni, originario della Nigeria, irregolare e senza fissa dimora, richiedente asilo politico, nella serata di giovedì scorso si è furtivamente introdotto in un centro sportivo di Sarno, molto frequentato. A notarlo è stato il titolare, che si è avvicinato per capire di cosa avesse bisogno e, resosi conto che il 38enne parlava solo inglese, si è fatto raggiungere da una ragazza perché facesse da interprete. A quel punto il nigeriano ha raccontato di soffrire per essere rimasto senza lavoro, nè casa, e di aver bisogno, soprattutto, di una donna. Nel dirlo si è denudato, si è spinto contro la ragazza bloccandola e palpandole il seno.



stato il proprietario del centro sportivo a intervenire subito, mentre il giovane si è dato alla fuga. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Vitale, che hanno raccolto le testimonianze e rintracciato, poco dopo, lo straniero. L’uomo è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale, atti osceni, violazione di domicilio, e tradotto alla casa circondariale di Fuorni Salerno. Nel processo per direttissima, in cui avrebbe anche ammesso le sue responsabilità, il gip non ha convalidato l’arresto. Non sarebbe stata riconosciuta la violenza sessuale rispetto all’atto del palpeggiamento. È stato firmato il nulla osta per l’espulsione dal territorio italiano. Il nigeriano era già destinatario di un precedente decreto di espulsione. © RIPRODUZIONE RISERVATA