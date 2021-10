Nino Savastano arrestato a Salerno: mazzette in cambio di appalti

Il consigliere regionale Nino Savastano è stato arrestato a Salerno nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica per tangenti e appalti. Consigliere regionale di Campania Libera, già assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno e fedelissimo del governatore De Luca, Savastano è agli arresti domiciliari.

Dieci le ordinanze di custodia cautelare disposte dal gip del Tribunale di Salerno, 29 gli indagati compresi presidenti di società cooperative sociali e pubblici ufficiali responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, turbativa del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.