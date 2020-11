Nuova truffa ai danni di una coppia di anziani, con la scusa del finto nipote. Nel mirino c'è finita una coppia che risiede a Saragnano, frazione vicino Baronissi, che ha pagato 900 euro, giorni fa, convinta di aiutare un parente. Sull'episodio indagano i carabinieri, con una denuncia presentata alla Procura di Nocera Inferiore. La coppia sarebbe stata contattata prima a telefono - come oramai avviene secondo uno schema classico - da una persona che, insieme ad un complice, aveva convinto una delle due vittime di essere amico del loro nipote, al quale serviva una cifra in denaro per evitare guai giudiziari. Un problema non meglio specificato, solo accennato, al punto da non far comprendere chiaramente alla vittima come muoversi. Ma piuttosto, di sborsare subito una cifra in denaro per evitare complicazioni ulteriori.

A quel punto sarebbe intervenuto il complice che, con una seconda telefonata alla donna, avrebbe convinto la stessa di essere il nipote, confermando poi la circostanza sul bisogno di soldi immediato. Infine, uno dei due truffatori si sarebbe poi presentato in casa della coppia, portando via una cifra di circa 900 euro. Secondo la denuncia, uno dei due truffatori avrebbe chiesto una cifra superiore, per poi accontentarsi di quella consegnata dall'anziana. L'inganno è stato poi compreso dai due in una fase successiva, con l'uomo che aveva già fatto perdere le sue tracce. L'episodio non sarebbe isolato, perchè secondo i carabinieri, almeno altre due truffe non sarebbero riuscite, nelle ultime settimane, sempre mirate ad ingannare coppie o singoli anziani che, presi dalla paura e dall'ansia, il più delle volte si fanno convincere da perfetti sconosciuti.

