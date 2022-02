«No alla violenza, no al razzismo», il messaggio da San Gregorio Magno

Un messaggio forte anche fuori dal campo lo hanno voluto dare i giocatori della squadra di prima categoria Asd Atletico San Gregorio. Una settimana fa sono stati aggrediti nel dopo partita da tesserati e dirigenti della squadra del Faiano, un pestaggio che è costato due punti di penalizzazione e una multa, ma anche denunce penali su cui la magistratura dovrà pronunciarsi. Ma soprattutto è stata una pagina davvero brutta del calcio. Una violenza fisica con alcuni feriti tra giocatori e dirigenti gregoriani, ma anche insulti contro giocatori di colore. E tutti hanno voluto dare un segnale chiaro indossando una maglietta per il no alla violenza e al razzismo. «Il calcio è quello giocato, non è violenza o insulti», sottolineano. Lo hanno fatto prima della partita prevista ieri, anche se la squadra avversaria non si è presentata sul campo il Montecorvino Rovella). E la giornata è diventata un momento di riflessione sul calcio e sui valori dello sport.

APPROFONDIMENTI IL CASO Rifiuti dalla Tunisia, la rivolta dei trecento: «Qui a Serre... SALERNO Tragedia nel Cilento Va a raccogliere legna precipita in un... SALERNO Fucilate ad un 18enne pista passionale La vittima è stata...