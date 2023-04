L'acqua rossa scorre nel torrente Solofrana: scoppia nuova polemica

Acqua rossa nel torrente Solofrana. La denuncia social è stata fatta ieri da Emiddio Ventre, docente e attivista dell'Agro Nocerino, oltre che promotore per il disinquinamento del fiume Sarno con il comitato "No Vasche". Più volte nel mirino del comitato e degli attivisti erano finite le industrie che contribuiscono all'inquinamento del torrente Solofrana e dunque, del fiume Sarno.

Lo scatto pubblicato ieri riguarda il tratto di via Bosco Lucarelli a Nocera Inferiore, nel punto in cui crollò l'argine. «Il colore rosso cromo della Solofrana - scrive Ventre - non cambia e non cambierà, se non si bloccheranno i furbetti che sono a monte».

La foto ha aperto un dibattito in rete, con molti che hanno avuto da ridire riguardo il contenuto della fotografia, puntando la lente d'ingrandimento su quelle che sono le attività della provincia di Salerno. Oltre che sulla tipologia di sostanza che avrebbe modificato il colore dell'acqua.

C'è poi chi invita a riflettere, al di là delle responsabilità territoriali: «Stabilire il colore ideale di una miscela ove sono presenti più metalli - scrive un cittadino - complessati da vari anioni e/o presenti in forma cattolica secondo il ph non è un aspetto banale, a questi vanno aggiunti i leganti ed i cromofori derivanti da parti organiche, scartato tutto resta il fatto che non è un colore accettabile per un qualsiasi scarico industriale, figuriamoci per un torrente». Da ricordare che in termini di inquinamento, sono tre le procure che da tempo lavorano per contrastare e individuare chi con le proprie attività contribuisce all'inquinamento del fiume Sarno, con tante operazioni svolte nell'ultimo tempo con le forze dell'ordine.