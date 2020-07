LEGGI ANCHE

Paura nella tarda mattinata di oggi in piazza Zanardelli aper lo scoppio di una bombola del gas. Poco dopo le 13 si è sentito un forte boato provenire da un palazzo attiguoe poi da una finestra si è visto uscire del fumo. L’esplosione ha provocato danni all’interno di un appartamento del quarto piano abitato da una persona disabile.L’uomo, costretto su una sedia a rotelle, non è rimasto ferito dalla deflagrazione perché al momento dello scoppio era in una stanza lontana dalla cucina dov’era la bombola del gas. Sul posto i vigili del fuoco, due ambulanze, carabinieri e polizia locale.