Nocera, cadono calcinacci dal tribunale lavoratori in stato d'agitazione

Carenze al tribunale di Nocera Inferiore, i lavoratori proclamano lo stato di agitazione. Lo ha comunicato la Cisl funzione pubblica di Salerno, a seguito del mancato riscontro da parte della dirigenza rispetto a diverse rivendicazioni e richieste. I dipendenti della cittadella giudiziaria in via Falcone lamentano problemi di natura strutturale, per ambienti non idonei, con «violazione delle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda immobili privi di manutenzione, ponteggi non a norma e caduta di calcinacci oltre a presenza di materiale fecali all'esterno della struttura». A questo si aggiunge la disorganizzazione del settore civile, con «violazione dei diritti alle mansioni per i lavoratori e violazione delle prerogative sindacali». Il problema maggiore resta la carenza di personale, pur con diverse segnalazioni fatte fino al Ministero, nel corso degli anni.«La Cisl ha ricevuto un unico ordine di servizio datato 2017 illeggibile, dopo venti mesi, mai attuato, senza disciplina di attività dei singoli lavoratori, che operano senza indicazioni formali, con confusione di ruoli e responsabilità, in una situazione di conflittualità tra lavoratori, alle prese con disservizi».

Ogni iniziativa della Cisl, recita la nota, «è stata ostacolata dal comportamento reticente dell'ufficio, con un unico ordine di servizio emanato nel settore civile, certificando la carenza di ogni altro provvedimento organizzativo del settore». Un provvedimento datato 2021, dopo anni, «si limita a delineare l'organigramma dell'intero ufficio, limitandosi a delineare attività da svolgere, responsabile e personale assegnato, tacendo sulla distribuzione del lavoro all'interno delle singole articolazioni, violando il diritto di ciascun lavoratore di conoscere nel dettaglio quali attività svolgere, a quali responsabilità si va incontro in caso di inadempienza. Non meraviglia - recita il testo - la polemica sollevata da interrogazione parlamentare sul rilascio telematico delle formule esecutive, consentito solo per alcuni provvedimenti, sulla quale la Cisl aveva chiesto chiarimenti per fugare dubbi su imparzialità della scelta organizzativa della dirigenza, senza risposta alcuna».

Ancora, poi, sui carichi di lavoro, «al limite della sopportazione, con trattamento discriminatorio nella disciplina di lavoro agile a danno dei lavoratori del settore penale, nella cancelleria dibattimentale in particolare, per sottodimensionamento dell'organico, pesante carenza di personale e rischio contagio Covid da sofraffollamento, senza provvedimenti per lenire le criticità».