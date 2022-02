Nocera, colpi di pistola contro le vetrine di un bar

Le sirene delle auto dei carabinieri e della polizia hanno rotto il silenzio del tardo pomeriggio di oggi. Le forze dell'ordine, poco prima delle 18, sono accorse davanti alla Caffetteria Bistrot che si trova di fronte all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in via De Nicola. Ignoti hanno esploso quattro colpi di pistola contro le vetrine dell'esercizio commerciale. Passanti e clienti sono fuggiti. Il peggio è stato evitato grazie ai vetri antiproiettile di cui è dotato il locale. Sono in corso controlli e la verifica delle immagini di videosorveglianza.

