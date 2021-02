Droga e soldi in tasca, insieme ad un foglio con sopra l'elenco di tutti i clienti. Finiscono nei guai e in manette due giovani ragazzi di Nocera Inferiore, O.W.F. di 31 anni e V.B. , di 26 anni, entrambi con precedenti, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente nonché di possesso di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. Giorni fa, la polizia del commissariato di Cava de' Tirreni li ha fermati in strada, nella città metelliana, in una via del centro cittadino su di uno scooter nero. I due si erano affiancati ad un'auto ferma sul margine destro della corsia di marcia. Dopo poco, il passeggero aveva allungato un braccio verso l’esterno come se stesse cedendo un qualcosa al conducente del motociclo. A quel punto gli agenti avevano deciso di intervenire rapidamente: l’autovettura, con una manovra repentina, era riuscita a nascondersi all’interno di un vicino distributore di carburante, per poi essere raggiunta dalla polizia. All’atto del controllo il passeggero è stato sorpreso, con un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo crack, nascosto nel palmo della mano.

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO Nozze record nel Cilento: Guerinoe Sofia insieme da 75 anni IL RAGGIRO «Mi ha urtato il cellulare. 100 europer ripararlo».... LA SENTENZA Adescava studentesse davanti scuolae si abbassava i pantaloni:...

Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori dosi addosso al passeggero, O.W.F. , precisamente 10 confezioni di sostanza stupefacente del tipo crack confezionati in altrettanti involucri di cellophane di colore bianco, per un peso lordo complessivo di circa 3,10 grammi e la somma di denaro di euro 155 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. B.V. aveva con se anche un coltello a seghetto con punta acuminata della lunghezza totale di 23 centimetri e di lama di 12. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Entrambi i soggetti fermati dalla polizia risultano annoverare numerosi precedenti penali e pregiudizi di polizia, in particolare per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il conducente risultava alla guida nonostante avesse la patente di guida revocata. Il tribunale ha disposto gli arresti domiciliari. Ai due giovani è stata altresì elevata la sanzione amministrativa per violazione delle norme di contenimento del contagio da covid-19 ai sensi per esser stati colti fuori dalle loro abitazioni oltre le 22:00. Uno dei due ragazzi aveva con se anche un bigliettino con sopra scritto un elenco di nomi, che gli inquirenti ritengono essere i nomi degli assuntori che si rifornivano dai due pusher. Ad ogni nominativo era infatti associato un numero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA