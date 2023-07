Nocera, oggi il galà per i ballerini di ViaggioDanza

Si chiudono oggi i Funny Days di ViaggioDanza che si sono tenuti dal 26 al 30 luglio presso l’agriturismo Tenuta Don Carlo con i giovani ballerini impegnati in percorsi formativi di qualità condotti da maestri di fama nazionale. Un connubio perfetto tra danza e vacanza che ha permesso ai giovani provenienti da tutt’Italia di godere delle lezioni ma anche di socializzare e conoscere chi condivide il sogno della danza. Una settimana ricca che ha visto il maestro Michele Villanova aprire le classi stage di classico e la maestra Cristina Amodio occuparsi dei laboratori coreografici di classico per l’esibizione delle classi under e over prevista quest’oggi presso il teatro Diana di Nocera Inferiore. Alessio Cattaneo, invece, si è occupato dei laboratori coreografici di modern contemporary mentre Mia Molinari e Alessandra Nicoletti si sono dedicate ai laboratori coreografici di modern, con rispettive esibizione nel Galà odierno.

«Il nostro ecosistema - ha spiegato l’ideatrice Luisa Villani - è in grado di offrire tante possibilità ai giovani che amano la danza ma anche a chi gestisce le scuole di danza. Quest’anno abbiamo incluso anche momenti di management per le scuole grazie alle sinergie attivate in questo anno di lavoro perché siamo sempre stati convinti che solo facendo rete si può crescere». Due i momenti formativi organizzati: il 28 luglio si è tenuto un workshop per titolari di scuole di danza dal titolo «Fai della tua scuola un successo!», condotto da Antonello Argiolas di Danza Impresa, pronto a condividere le sue esperienze per l’implementazione di soluzioni innovative; e il 30 luglio la presentazione dell’ideatrice Gisella Zilembo della School of Excellence, un programma interamente dedicato agli operatori coreutici. Per le scuole di ViaggioDanza la possibilità di accedere a borse di studio per il percorso finalizzato a raggiungere obiettivi di carriera, facendo del successo un’abitudine producente.

A chiudere il fitto programma delle ultime due settimane di formazione, il galà odierno con la consegna delle borse di studio assegnate ai giovani ballerini più talentuosi. Un sipario che cala temporaneamente in vista dei futuri eventi autunnali previsti a Meda e a Roma che continueranno a portare la danza in giro per l’Italia con un occhio rivolto al sociale mediante il progetto Danza e Salute che solo nell’ultimo anno ha donato 3000 euro all’Ailmag, l’Associazione italiana lotta al melanoma amici di Gabriella Pomposelli.