I dehors dei bar sono punti di assembramento, vanno eliminati. E’ l’ordinanza che il sindaco di Nocera Inferiore sta per firmare a poche ore dall’inizio della fase 2. Si è visto in questi giorni, anche se non si può consumare caffè e bevande ai tavolini, molte persone ci si accalcano per chiacchierare senza mantenere il distanziamento fisico. Per questo motivo Manlio Torquato ha deciso di farli smontare.. In cambio ai gestori dei locali l’amministrazione comunale concederà l’utilizzo gratuito del marciapiede e della strada laddove è isola pedonale, così come si fa in occasione delle vigilie di fine anno. Ovviamente con i dovuti accorgimenti.. Il provvedimento era stato accantonato nella fase dell’emergenza. Ingorghi e smog hanno convinto il sindaco ha tirato fuori dal cassetto l’ordinanza invitando il neo comandante della polizia locale, Giovanni Forgione, di renderla immediatamente operativa. Il provvedimento prevede la chiusura del traffico veicolare il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 18, 30 sino alle ore 21 e dalle ore 11 alle ore 13 la domenica e nei giorni festivi.