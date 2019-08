Venerdì 23 Agosto 2019, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA INFERIORE - Bombola di gas esplode e fa crollare parte di un sotto tetto, nel quartiere di Cicalesi, a Nocera Inferiore. L'episodio è avvenuto circa un'ora fa, con il forte boato che ha scatenato il panico tra residenti e cittadini, in quel momento presenti in strada. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli, per intervenire e mettere in sicurezza l'area, a causa del vistoso danneggiamento che aveva interessato il tetto.Stando ai primi accertamenti, l'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas, esplosa d'improvviso, forse perchè esposta per molto tempo al sole.A seguito dello scoppio, non si sono registrati feriti, eccetto i danni per l'abitazione. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. A dire di chi vive nello stabile, la bombola esplosa era stata utilizzata per alcuni lavori, e cioè asfaltare il tetto di un appartamento. Poi era stata riposta. La strada del rione è al momento interdetta al traffico per permettere tutte le operazioni delle forze dell'ordine, oltre che dei caschi rossi.