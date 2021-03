Nocera, finanziamenti con carte di credito e documenti falsi: 70enne patteggia

Ha patteggiato 10 mesi di reclusione, con il riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere, una donna di 70 anni, coinvolta circa un anno fa in un'indagine della Procura di Nocera Inferiore sull'utilizzo di documenti e carte di credito false per ottenere finanziamenti a danno di banche e società. La sentenza è stata decisa dal gup, al termine dell'udienza preliminare. Le accuse per i quattro indagati andavano, a vario titolo, dal possesso di documenti falsi alla truffa, fino all'auto riciclaggio e falsificazione di carta di credito. Cinque le imputazioni, con due episodi andati a buon fine a danno di altrettante società finanziarie. L’indagine prese piede dopo una serie di denunce presentate ai carabinieri di Mercatello, a Salerno, con le quali diverse persone riferirono di aver scoperto di essere intestatari di conti correnti presso alcune banche, a loro insaputa, oltre che beneficiari di finanziamenti mai richiesti.

I fatti si erano consumati a Nocera Inferiore, tra luglio e settembre 2019. Per due volte, alcuni degli indagati sarebbero riusciti a truffare due società finanziarie. E sempre con le medesime modalità: si presentavano nelle vesti di un’altra persona, con documenti falsi e ottenevano due finanziamenti pari a 28.524 euro. La costituzione dei documenti fasulli, in particolare, con i dati di terzi soggetti e le effigi degli indagati era l’elemento di partenza per avviare l’iter criminoso, con i truffatori che entravano si presentavano alle concessionarie di credito. E così fu per un secondo, che ottenne 5000 euro da una seconda società. Altri due tentativi invece fallirono. Per una donna, ritenuta la mente del gruppo, c’era anche l’accusa di aver spostato 28.524 euro su due conti correnti, aperti presso due banche, con lo scopo di ostacolarne l'individuazione. Per i quattro le prove furono ritenute evidenti e schiaccianti, al punto che la Procura mandò sotto processo tutti con la formula del giudizio immediato. Giorni fa, la prima posizione è stata definita, in attesa delle altre quattro con rito ordinario, le quali sono originarie di Giffoni e Montoro Inferiore.

